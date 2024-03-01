По программе еРобота можно будет получить 330 тыс. грн для высадки одного гектара винограда - Шмыгаль
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины одобрил предоставление безвозвратных грантов в размере до 330 000 гривен на гектар для посадки садов и виноградников в рамках программы "еРобот", направленной на развитие аграрного сектора.
Кабинет министров Украины принял решение для развития аграрного сектора, которое касается безвозвратных грантов на высадку садов и виноградников в рамках программы еРобота. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
Детали
Теперь по программе еРобота можно будет получить 330 тыс. грн для высадки одного гектара винограда. Сегодня внесли изменения в программу в части безвозвратных грантов на высадку садов и виноградников
Он значил, что правительство увеличивает размер компенсации на 105 тыс. грн за гектар. Максимальная сумма гранта - 10 млн грн. Эти деньги не нужно возвращать при условии выполнения всех требований, главное из которых - это создавать рабочие места.
Дополнение
Кабинет Министров Украины одобрил и передает в Верховную Раду законопроект о Государственном аграрном реестре для расширения его функционала.
По программе еРобота можно будет получить 330 тыс. грн для высадки одного гектара винограда - Шмыгаль
Кабинет Министров Украины одобрил предоставление безвозвратных грантов в размере до 330 000 гривен на гектар для посадки садов и виноградников в рамках программы "еРобот", направленной на развитие аграрного сектора.
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