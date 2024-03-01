По программе еРобота можно будет получить 330 тыс. грн для высадки одного гектара винограда - Шмыгаль

Кабинет министров Украины принял решение для развития аграрного сектора, которое касается безвозвратных грантов на высадку садов и виноградников в рамках программы еРобота. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Теперь по программе еРобота можно будет получить 330 тыс. грн для высадки одного гектара винограда. Сегодня внесли изменения в программу в части безвозвратных грантов на высадку садов и виноградников - сообщил Шмыгаль.

Он значил, что правительство увеличивает размер компенсации на 105 тыс. грн за гектар. Максимальная сумма гранта - 10 млн грн. Эти деньги не нужно возвращать при условии выполнения всех требований, главное из которых - это создавать рабочие места.

Дополнение

Кабинет Министров Украины одобрил и передает в Верховную Раду законопроект о Государственном аграрном реестре для расширения его функционала.