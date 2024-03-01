Уряд вносить до Ради законопроєкт про Державний аграрний реєстр - Шмигаль
Київ • УНН
Український уряд подає до парламенту законопроект про розширення функціональності Державного аграрного реєстру, врегулювавши її окремим законом.
Кабінет Міністрів України схвалив і передає до Верховної Ради законопроєкт про Державний аграрний реєстр для розширення його функціоналу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
Сьогодні також ухвалюємо та передаємо до Парламенту законопроєкт про Державний аграрний реєстр. Цей реєстр уже створено, але важливо унормувати його роботу окремим законом, а також розширити його функціонал
За його словами, 115 тисяч користувачів вже зареєстровані в цьому реєстрі. Шмигаль зазначив, що аграрний реєстр - простий і зрозумілий інструмент, через який держава допомагає українським аграріям.
Також прем'єр нагадав, що Україна вже розпочала третю посівну за час повномасштабної війни. Завдяки теплій погоді посівна іде в 4-х областях на Півдні.
"Уряд підтримує і буде відстоювати інтереси українських аграріїв в усіх аспектах", - наголосив прем'єр.
В Україні стартувала посівна29.02.24, 17:35 • 59943 перегляди