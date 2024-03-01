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Правительство вносит в Раду законопроект о Государственном аграрном реестре - Шмыгаль

Правительство вносит в Раду законопроект о Государственном аграрном реестре - Шмыгаль

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 12:59  •  8610 просмотра

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Украинское правительство подает в парламент законопроект о расширении функциональности Государственного аграрного реестра, урегулировав ее отдельным законом.

Кабинет Министров Украины одобрил и передает в Верховную Раду законопроект о Государственном аграрном реестре для расширения его функционала. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН

Сегодня также принимаем и передаем в Парламент законопроект о Государственном аграрном реестре.  Этот реестр уже создан, но важно нормировать его работу отдельным законом, а также расширить его функционал

- написал Шмыгаль.

По его словам, 115 тысяч пользователей уже зарегистрированы в этом реестре. Шмыгаль отметил, что аграрный реестр - простой и понятный инструмент, через который государство помогает украинским аграриям.

Также премьер напомнил, что  Украина уже начала третью посевную за время полномасштабной войны.  Благодаря теплой погоде посевная идет в 4-х областях на Юге. 

"Правительство поддерживает и будет отстаивать интересы украинских аграриев во всех аспектах", - подчеркнул премьер. 

В Украине стартовала посевная29 февраля 2024, 15:35 • 28580 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Правительство вносит в Раду законопроект о Государственном аграрном реестре - Шмыгаль

Украинское правительство подает в парламент законопроект о расширении функциональности Государственного аграрного реестра, урегулировав ее отдельным законом.

Экономика •   •  8610 просмотра
Правительство вносит в Раду законопроект о Государственном аграрном реестре - Шмыгаль

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