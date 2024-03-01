Правительство вносит в Раду законопроект о Государственном аграрном реестре - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины одобрил и передает в Верховную Раду законопроект о Государственном аграрном реестре для расширения его функционала. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Сегодня также принимаем и передаем в Парламент законопроект о Государственном аграрном реестре. Этот реестр уже создан, но важно нормировать его работу отдельным законом, а также расширить его функционал - написал Шмыгаль.

По его словам, 115 тысяч пользователей уже зарегистрированы в этом реестре. Шмыгаль отметил, что аграрный реестр - простой и понятный инструмент, через который государство помогает украинским аграриям.

Также премьер напомнил, что Украина уже начала третью посевную за время полномасштабной войны. Благодаря теплой погоде посевная идет в 4-х областях на Юге.

"Правительство поддерживает и будет отстаивать интересы украинских аграриев во всех аспектах", - подчеркнул премьер.

В Украине стартовала посевная