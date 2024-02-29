В Украине стартовала посевная
Киев • УНН
По состоянию на конец февраля фермеры в четырех областях Украины начали сев 22,3 тыс. га яровой пшеницы, ячменя и гороха.
В Украине стартовала посевная яровых культур, сообщили в четверг в Минагрополитики, пишет УНН.
Детали
"Аграрии четырех областей - Винницкой, Николаевской, Одесской и Херсонской начали посевную яровых зерновых и зернобобовых. Сеют пшеницу, ячмень и горох", - говорится в сообщении.
По состоянию на конец февраля, как указано, уже засеяно 22,3 тыс га. Из них - 0,8 тыс га пшеницы, 11,4 тыс га ячменя и 10,2 га гороха.
В частности:
- в Одесской области - 7,8 тыс га ячменя и 7,1 тыс га гороха;
- в Николаевской области - 3,5 тыс га ячменя и 2,4 тыс га гороха;
- в Винницкой области посеяли 0,8 тыс га пшеницы и 0,5 тыс га гороха;
- в Херсонской области - 0,05 тыс га ячменя и 0,15 тыс га гороха.
Жатва-2023: в Украине собрали 79,2 млн тонн нового урожая29 декабря 2023, 14:58 • 101121 просмотр
В Украине стартовала посевная
По состоянию на конец февраля фермеры в четырех областях Украины начали сев 22,3 тыс. га яровой пшеницы, ячменя и гороха.
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