В Украине стартовала посевная яровых культур, сообщили в четверг в Минагрополитики, пишет УНН.

Детали

"Аграрии четырех областей - Винницкой, Николаевской, Одесской и Херсонской начали посевную яровых зерновых и зернобобовых. Сеют пшеницу, ячмень и горох", - говорится в сообщении.

По состоянию на конец февраля, как указано, уже засеяно 22,3 тыс га. Из них - 0,8 тыс га пшеницы, 11,4 тыс га ячменя и 10,2 га гороха.

В частности:

в Одесской области - 7,8 тыс га ячменя и 7,1 тыс га гороха;

в Николаевской области - 3,5 тыс га ячменя и 2,4 тыс га гороха;

в Винницкой области посеяли 0,8 тыс га пшеницы и 0,5 тыс га гороха;

в Херсонской области - 0,05 тыс га ячменя и 0,15 тыс га гороха.

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