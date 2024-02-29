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В Україні стартувала посівна

Київ • УНН

 • 59943 перегляди

Станом на кінець лютого фермери в чотирьох областях України розпочали сівбу 22,3 тис. га ярої пшениці, ячменю та гороху.

В Україні стартувала посівна

В Україні стартувала посівна ярих культур, повідомили у четвер у Мінагрополітики, пише УНН.

Деталі

"Аграрії чотирьох областей – Вінницької, Миколаївської, Одеської та Херсонської розпочали посівну ярих зернових та зернобобових. Сіють пшеницю, ячмінь і горох", - ідеться у повідомленні.

Станом на кінець лютого, як вказано, уже засіяно 22,3 тис га. З них - 0,8 тис га пшениці, 11,4 тис га ячменю та 10,2 га гороху.

Зокрема:

  • на Одещині – 7,8 тис га ячменю і 7,1 тис га гороху;
  • у Миколаївській області – 3,5 тис га ячменю та 2,4 тис га гороху;
  • на Вінниччині посіяли 0,8 тис га пшениці та 0,5 тис га гороху;
  • на Херсонщині – 0,05 тис га ячменю та 0,15 тис га гороху.

Жнива-2023: в Україні зібрали 79,2 млн тонн нового врожаю29.12.23, 16:58 • 101404 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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