В Україні стартувала посівна
Київ • УНН
Станом на кінець лютого фермери в чотирьох областях України розпочали сівбу 22,3 тис. га ярої пшениці, ячменю та гороху.
В Україні стартувала посівна ярих культур, повідомили у четвер у Мінагрополітики, пише УНН.
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"Аграрії чотирьох областей – Вінницької, Миколаївської, Одеської та Херсонської розпочали посівну ярих зернових та зернобобових. Сіють пшеницю, ячмінь і горох", - ідеться у повідомленні.
Станом на кінець лютого, як вказано, уже засіяно 22,3 тис га. З них - 0,8 тис га пшениці, 11,4 тис га ячменю та 10,2 га гороху.
Зокрема:
- на Одещині – 7,8 тис га ячменю і 7,1 тис га гороху;
- у Миколаївській області – 3,5 тис га ячменю та 2,4 тис га гороху;
- на Вінниччині посіяли 0,8 тис га пшениці та 0,5 тис га гороху;
- на Херсонщині – 0,05 тис га ячменю та 0,15 тис га гороху.
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