Жатва-2023: в Украине собрали 79,2 млн тонн нового урожая

В Украине во время нынешней уборочной кампании намолочено 79,2 млн тонн нового урожая, сообщили в пятницу в Минагрополитики, пишет УНН.

По состоянию на конец декабря в Украине собрано 86% площадей кукурузы. Это единственная культура, сбор которой еще продолжается. В общем подсчете намолот нового урожая составляет 79 млн 200 тыс. тонн. Зерновых культур - 58 млн 392 тыс. тонн, масличных - 20 млн 764 тыс. тонн - сообщили в Минагрополитики.

Сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 10 542 тыс. га при урожайности 55,4 ц/га, в том числе:

кукурузы намолочено 28 млн 148 тыс. тонн;

пшеницы намолочено 22 млн 478 тыс. тонн;

ячменя намолочено 5 млн 909 тыс. тонн;

гороха намолочено 399,5 тыс. тонн;

гречихи намолочено 207,5 тыс. тонн;

проса намолочено 180,2 тыс. тонн;

других зерновых и зернобобовых культур намолочено 1 070 тыс. тонн.

Сбор масличных культур, как указано, проведен на площади 8 224 тыс. га, в частности:

подсолнечника намолочено 11 млн 980 тыс. тонн семян при урожайности 23,9 ц/га;

сои намолочено 4 млн 779 тыс. тонн при урожайности 26,5 ц/га.

рапса намолочено 4 млн 5 тыс. тонн семян при урожайности 28,7 ц/га. Сбор завершен во всех регионах.

Сахарной свеклы накопано 11 млн 879,5 тыс. тонн сладких корней при урожайности 477 ц/га.

Агроэкспорт в этом году вырос на 7%, перевезено уже 43 млн тонн зерновых - Минагрополитики