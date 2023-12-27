Агроэкспорт в этом году вырос на 7%, перевезено уже 43 млн тонн зерновых - Минагрополитики

Объемы экспорта агропродукции в этом году выросли на 7%, по сравнению с прошлогодними, в денежном выражении. При этом экспортировано уже 43 млн тонн зерновых. Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире телемарафона, пишет УНН.

Происходит увеличение объемов экспорта аграрной продукции. По состоянию на 25 декабря... экспорт зерновых, например, составляет 43 млн тонн, когда за аналогичный период прошлого года было 37 млн тонн. То есть, в объемах есть рост - сказал Высоцкий.

По его словам, стоимость этого экспорта составляет около 8 млрд долл.

"Если мы посмотрим на экспорт всей аграрной продукции, всех видов, то в этом году уже экспортировано на 22,9 млрд долл., в прошлом году за такой же период было экспортировано на 21,4 млрд долл. То есть, даже в этих сложных условиях на 7% в денежном выражении экспорт агропродукции в этом году вырос", - отметил Высоцкий.

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