Украина расширяет "пути солидарности" для экспорта зерна - Тарас Качка
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Украина расширяет "пути солидарности" для экспорта зерна. Речь идет о взаимодействии с Молдовой и Румынией через железнодорожные пути к порту Констанца. Это позволит существенно увеличить перегрузку зерна. Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, передает УНН.
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"В прошлом месяце мы сделали 2,5 миллиона тонн через Дунай. Этот показатель можно увеличить до 4 миллионов тонн. Это сейчас такой самый большой проект, над которым мы работаем с партнерами", — добавил Качка.
Детали
По его словам. Именно сейчас нужно нарастить возможности по экспорту зерна, поскольку ноябрь-февраль — это период, когда Украина традиционно больше всего по объемам экспортировала и на этот период приходится экспорт кукурузы.
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