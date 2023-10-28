Президент Латвії виступив за обмеження імпорту російського зерна до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент Латвії Едгар Рінкевич підтримав пропозицію міністра землеробства Армандом Краузе щодо потрібно обговорити на рівні Європейського союзу питання щодо обмеження імпорту російського зерна до країн блоку. Про це пише Delfi, передає УНН.
Деталі
Зазначається. що президент Латвії підтримав пропозицію обговорити питання щодо обмеження імпорту російського зерна в ЄС.
При цьому він пропонує зберегти транзит до третіх держав, щоб не обмежувати постачання продовольства до країн Глобального Півдня.
Нагадаємо
Китай та рф підписали великий контракт щодо постачання зернових.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Румунія затвердила правила імпорту українського зерна