Китай та рф підписали великий контракт щодо постачання зернових - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Значний контракт щодо постачання зернових культур на суму близько 25,7 млрд дол. сьогодні підписали Китай та росія. Про це повідомляють російські ЗМІ, із посиланням на керівника ініціативи New Overland Grain Corridor Карена Овсепяна, передає УНН.
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Як вказано, росія і Китай зафіксували контракт про постачання зернових, зернобобових, олійних культур. Угода розрахована на 12 років, передбачає суму близько 2,5 трлн рублів (25,7 млрд дол.) на 70 млн тонн вантажів. Подробиці на полях ділового форуму, що пройшов у Пекіні перед відкриттям міжнародного форуму "Один пояс - один шлях", повідомив журналістам Карен Овсепян, який, як повідомляє російська преса, є лідером ініціативи "Новий сухопутний зерновий коридор".
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“Сьогодні ми підписали один із найбільших в історії росії та Китаю контрактів майже на 25,7 млрд дол. на 70 млн тонн на 12 років постачання зернових, зернобобових, олійних вантажів”, – заявив Овсепян.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що у Китаї завершилися переговори путіна з головою КНР Сі Цзіньпіном. Згідно з інформацією росЗМІ, Китай і рф неухильно поглиблюють політичну взаємодовіру.