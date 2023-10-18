путін у Китаї зустрівся з Сі: хвалив Пекін та пропонував Північний морський шлях

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Пекіні проходить форум "Один пояс - один шлях", в якому приймає участь російський президент володимир путін та глава КНР Сі Цзіньпін. Обидва виступили під час відкриття форуму, зосередившись виключно на економічних питаннях, але згадок про війну в Україні та Ізраїлі не було. Про це повідомляє УНН, посилаючись на видання South China Morning Post.