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путін у Китаї зустрівся з Сі: хвалив Пекін та пропонував Північний морський шлях

Київ • УНН

 • 277256 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Пекіні проходить форум "Один пояс - один шлях", в якому приймає участь російський президент володимир путін та глава КНР Сі Цзіньпін. Обидва виступили під час відкриття форуму, зосередившись виключно на економічних питаннях, але згадок про війну в Україні та Ізраїлі не було. Про це повідомляє УНН, посилаючись на видання South China Morning Post.

путін у Китаї зустрівся з Сі: хвалив Пекін та пропонував Північний морський шлях

Деталі

У Пекіні на площі Тяньаньмень відбулося відкриття III міжнародного форуму "Один пояс - один шлях". Для участі у форумі прибув президент рф володимир путін, який цього разу, разом з головою КНР Сі Цзіньпіном виступив на відкритті форуму.

Також повідомлялося про присутність на заході лідерів В'єтнаму, Таїланду, Монголії та Лаосу, прем’єр-міністр Угорщини Віктора Орбана і кількох європейських делегатів. Згідно з повідомленням Reuters, незадовго до того, як путін почав говорити, деякі європейські гості, серед яких колишній прем’єр-міністр Франції Жан-П’єр Раффарен, вийшли із зали.

Під час своєї промови путін заявив, що росія запрошує зацікавлені країни взяти участь у розвитку Північного морського шляху, а також похвалив Китай за успішну реалізацію ініціативи "Один пояс - один шлях".

Сі Цзіньпін презентував план з восьми пунктів, у якому він серед іншого пообіцяв прискорити залізничне сполучення Китай-Європа, побудувати новий логістичний коридор через Азію, а також згадав про зняття обмежень для іноземних інвестицій у китайське виробництво.

Ні путін, ні Сі не згадали про основні глобальні проблеми, не було повноцінної уваги до подій війни рф проти України, а також палестинсько-ізраїльської війни.

Після церемонії відкриття форуму почалися переговори путіна з головою КНР Сі Цзіньпіном. Наразі вони завершилися, повідомили росЗМІ.

Під час переговорів згадували про тісну політичну та економічну взаємодію двох країн, а також досягнення обсягу товарообігу в 200 млрд доларів і за підсумками календарного року. Сі Цзіньпін заявив, Китай і рф неухильно поглиблюють політичну взаємодовіру, повідомляють російські ЗМІ

Раніше

УНН повідомляв, що міністри торгівлі Китаю та Сербії підписали угоду про вільну торгівлю.

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