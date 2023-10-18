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путин в Китае встретился с Си: хвалил Пекин и предлагал Северный морской путь

Киев • УНН

 • 277256 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. В Пекине проходит форум "Один пояс - один путь", в котором принимает участие российский президент владимир путин и глава КНР Си Цзиньпин. Оба выступили во время открытия форума, сосредоточившись исключительно на экономических вопросах, но упоминаний о войне в Украине и Израиле не было. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на издание South China Morning Post.

путин в Китае встретился с Си: хвалил Пекин и предлагал Северный морской путь

Детали

В Пекине на площади Тяньаньмэнь состоялось открытие III международного форума "Один пояс - один путь". Для участия в форуме прибыл президент рф владимир путин, который на этот раз, вместе с главой КНР Си Цзиньпином выступил на открытии форума.

Также сообщалось о присутствии на мероприятии лидеров Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и нескольких европейских делегатов. Согласно сообщению Reuters, незадолго до того, как путин начал говорить, некоторые европейские гости, среди которых бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен, вышли из зала.

Во время своей речи путин заявил, что россия приглашает заинтересованные страны принять участие в развитии Северного морского пути, а также похвалил Китай за успешную реализацию инициативы "Один пояс - один путь".

Си Цзиньпин представил план из восьми пунктов, в котором он среди прочего пообещал ускорить железнодорожное сообщение Китай-Европа, построить новый логистический коридор через Азию, а также упомянул о снятии ограничений для иностранных инвестиций в китайское производство.

Ни путин, ни Си не упомянули об основных глобальных проблемах, не было полноценного внимания к событиям войны рф против Украины, а также палестино-израильской войны.

После церемонии открытия форума начались переговоры путина с главой КНР Си Цзиньпином. На данный момент они завершились, сообщили росСМИ.

Во время переговоров упоминали о тесном политическом и экономическом взаимодействии двух стран, а также достижении объема товарооборота в 200 млрд долларов и по итогам календарного года. Си Цзиньпин заявил, Китай и рф неуклонно углубляют политическое взаимодоверие, сообщают российские СМИ

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УНН сообщал, что министры торговли Китая и Сербии подписали соглашение о свободной торговле.

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