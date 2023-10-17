Китай і Сербія підписали угоду про вільну торгівлю
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Сьогодні міністри торгівлі Китаю та Сербії підписали угоду про вільну торгівлю. Про це сповістило інформаційне управління Міністерства торгівлі Китаю, пише УНН.
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Це перша угода про вільну торгівлю, яку Китай підписав із країною Центральної та Східної Європи, завдяки чому Сербія стала 29-м партнером Китаю у зоні вільної торгівлі.
Переговори щодо угоди про вільну торгівлю між Китаєм і Сербією почалися ще в квітні 2023 року і були в основному завершені до кінця вересня.
Завдяки угоді про вільну торгівлю Китай і Сербія досягнуть високого рівня взаємної відкритості та створять нові інституційні механізми двостороннього економічного та торговельного співробітництва, йдеться в повідомленні.
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