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ЄС услід за США може ввести додаткові мита на китайську сталь, щоб обмежити зростання китайської промисловості

ЄС услід за США може ввести додаткові мита на китайську сталь, щоб обмежити зростання китайської промисловості

Київ • УНН

 • 567050 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. ЄС планує почати розслідування, щоб з’ясувати чи виділяв уряд Китаю субсидії китайським виробникам сталі. Про це пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Якщо результати розслідування доведуть, що виробників сталі у Китаю підтримує уряд і таким чином ті мають перевагу перед конкурентами по всьому світу, то Європейський союз може ввести додаткові мита на китайську сталь для захисту власних виробників.

Такі вже діють у США, де додаткові тарифи на сталь з Китаю досягають 25% ціни. Але ЄС відмовлявся копіювати це рішення. В ЄС вже введені антидемпінгові мита на близько десяти категорій китайського імпорту сталі. Але представники сталеливарної промисловості ЄС заявляють про їх неефективність.

Цитата

«Традиційні інструменти торгового захисту не здатні вирішити цю проблему. Ми використовували їх протягом 50 років, і це не спрацювало. Глобальний надлишок потужностей підживлюється урядами. Нам потрібен новий інструмент», - заявив генеральний директор компанії Eurofer Аксель Еггерт.

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Контекст

За словами джерел Financial Times, США попросив Брюссель вжити додаткових заходів проти китайських виробників сталі в обмін на уникнення введення тарифів на сталь від європейських виробників. Такі тарифи вже вводив президент США Дональд Трамп у 2018 році. Тоді ЄС у відповідь запровадив мита на деякі американські товари. Сторони зупинили ці заходи 2021 року, оскільки співпрацюють у рамках ініціативи зі сталого виробництва сталі, покликаної обмежити китайський імпорт.

Очікується, що на зустрічі 20 жовтня лідери США і ЄС оголосять про Глобальну угоду щодо сталі та алюмінію, яка обмежить експорт китайського металу, що заполонив світовий ринок.

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