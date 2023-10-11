ЄС услід за США може ввести додаткові мита на китайську сталь, щоб обмежити зростання китайської промисловості

Деталі

Якщо результати розслідування доведуть, що виробників сталі у Китаю підтримує уряд і таким чином ті мають перевагу перед конкурентами по всьому світу, то Європейський союз може ввести додаткові мита на китайську сталь для захисту власних виробників.

Такі вже діють у США, де додаткові тарифи на сталь з Китаю досягають 25% ціни. Але ЄС відмовлявся копіювати це рішення. В ЄС вже введені антидемпінгові мита на близько десяти категорій китайського імпорту сталі. Але представники сталеливарної промисловості ЄС заявляють про їх неефективність.

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«Традиційні інструменти торгового захисту не здатні вирішити цю проблему. Ми використовували їх протягом 50 років, і це не спрацювало. Глобальний надлишок потужностей підживлюється урядами. Нам потрібен новий інструмент», - заявив генеральний директор компанії Eurofer Аксель Еггерт.

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Контекст

За словами джерел Financial Times, США попросив Брюссель вжити додаткових заходів проти китайських виробників сталі в обмін на уникнення введення тарифів на сталь від європейських виробників. Такі тарифи вже вводив президент США Дональд Трамп у 2018 році. Тоді ЄС у відповідь запровадив мита на деякі американські товари. Сторони зупинили ці заходи 2021 року, оскільки співпрацюють у рамках ініціативи зі сталого виробництва сталі, покликаної обмежити китайський імпорт.

Очікується, що на зустрічі 20 жовтня лідери США і ЄС оголосять про Глобальну угоду щодо сталі та алюмінію, яка обмежить експорт китайського металу, що заполонив світовий ринок.

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