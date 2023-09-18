ЄС може так само підсісти на китайські батареї, як і на російську енергетику – Reuters

Деталі

Документ, який отримав Reuters, стане основою для обговорення економічної безпеки Європи під час зустрічі лідерів ЄС у Гранаді в Іспанії 5 жовтня.

Стурбовані зростаючою глобальною самовпевненістю та економічною вагою Китаю, лідери обговорять пропозиції Європейської комісії щодо зменшення ризику надто залежної Європи від Китаю та необхідності диверсифікації в бік Африки та Латинської Америки.

У документі йдеться, що через переривчастий характер відновлюваних джерел енергії, таких як сонце або вітер, Європі знадобляться способи накопичення енергії, щоб досягти своєї мети щодо нульових викидів вуглекислого газу до 2050 року.

Цитата

«Це різко підвищить наш попит на літій-іонні батареї, паливні елементи та електролізери, який, як очікується, зросте в 10-30 разів у найближчі роки», — йдеться в документі, підготовленому головуванням Іспанії в ЄС.

Доповнення

Хоча ЄС займає сильні позиції на проміжних і монтажних етапах виробництва електролізерів, з більш ніж 50% часткою світового ринку, він значною мірою покладається на Китай у виробництві паливних елементів і літій-іонних акумуляторів, які мають вирішальне значення для електромобілів.

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«Без впровадження рішучих заходів європейська енергетична екосистема може мати залежність від Китаю до 2030 року іншого характеру, але з подібною гостротою, ніж залежність від Росії до вторгнення в Україну», — йдеться в повідомленні.

Контекст

За даними Європейської комісії, у 2021 році, за рік до російського вторгнення в Україну, на ЄС припало понад 40% загального споживання газу, 27% імпорту нафти та 46% імпорту вугілля з Росії.

Припинення більшості закупівель енергії з Росії спричинило шок цін на енергоносії в ЄС і сплеск споживчої інфляції, що змусило Європейський центральний банк різко підвищити процентні ставки, що призвело до стримування економічного зростання.

Літій-іонні батареї та паливні елементи були не єдиною сферою вразливості ЄС, йдеться в документі президентства Іспанії.

«Подібний сценарій може розгорнутися в цифрово-технологічному просторі», — йдеться в документі.

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«Прогнози показують, що попит на цифрові пристрої, такі як датчики, дрони, сервери даних, обладнання для зберігання даних і мережі передачі даних, різко зросте в цьому десятилітті».

До 2030 року залежність від іноземних держав може серйозно завадити підвищенню продуктивності, необхідного європейській промисловості та сектору послуг, і може перешкодити модернізації сільськогосподарських систем, необхідних для боротьби зі зміною клімату.