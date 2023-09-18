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Актуальное
ЕС может так же подсесть на китайские батареи, как и на российскую энергетику - Reuters

ЕС может так же подсесть на китайские батареи, как и на российскую энергетику - Reuters

Киев • УНН

 • 269863 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Европейский Союз может стать столь же зависимым от Китая по литий-ионным батареям и топливным элементам к 2030 году, как зависел от России по энергетике до полномасштабной войны в Украине. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Документ, который получил Reuters, станет основой для обсуждения экономической безопасности Европы во время встречи лидеров ЕС в Гранаде в Испании 5 октября.

Обеспокоенные растущей глобальной самоуверенностью и экономическим весом Китая, лидеры обсудят предложения Европейской комиссии по уменьшению риска слишком зависимой Европы от Китая и необходимости диверсификации в сторону Африки и Латинской Америки.

В документе говорится, что из-за прерывистого характера возобновляемых источников энергии, таких как солнце или ветер, Европе понадобятся способы накопления энергии, чтобы достичь своей цели по нулевым выбросам углекислого газа к 2050 году.

Цитата

«Это резко повысит наш спрос на литий-ионные батареи, топливные элементы и электролизеры, который, как ожидается, вырастет в 10-30 раз в ближайшие годы», — говорится в документе, подготовленном председательством Испании в ЕС.

Дополнение

Хотя ЕС занимает сильные позиции на промежуточных и монтажных этапах производства электролизеров, с более чем 50% долей мирового рынка, он в значительной степени полагается на Китай в производстве топливных элементов и литий-ионных аккумуляторов, которые имеют решающее значение для электромобилей.

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«Без внедрения решительных мер европейская энергетическая экосистема может иметь зависимость от Китая к 2030 году иного характера, но с подобной остротой, чем зависимость от России до вторжения в Украину», — говорится в сообщении.

Контекст

По данным Европейской комиссии, в 2021 году, за год до российского вторжения в Украину, на ЕС пришлось более 40% общего потребления газа, 27% импорта нефти и 46% импорта угля из России.

Прекращение большинства закупок энергии из России вызвало шок цен на энергоносители в ЕС и всплеск потребительской инфляции, что заставило Европейский центральный банк резко повысить процентные ставки, что привело к сдерживанию экономического роста.

Литий-ионные батареи и топливные элементы были не единственной сферой уязвимости ЕС, говорится в документе президентства Испании.

«Подобный сценарий может развернуться в цифрово-технологическом пространстве», — говорится в документе.

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«Прогнозы показывают, что спрос на цифровые устройства, такие как датчики, дроны, серверы данных, оборудование для хранения данных и сети передачи данных, резко возрастет в этом десятилетии».

К 2030 году зависимость от иностранных государств может серьезно помешать повышению производительности, необходимого европейской промышленности и сектору услуг, и может помешать модернизации сельскохозяйственных систем, необходимых для борьбы с изменением климата.

Украинские Национальные Новости

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