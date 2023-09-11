Ціна на російський газ для Китаю стане набагато нижчою, ніж для Європи - ЗМІ

ukru
29 березня, 17:57 • 271106 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 357254 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 298389 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 333603 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 298801 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 218822 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 203666 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 163750 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 534288 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175479 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.2 м/с
88 %
746 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

30 березня, 11:03 • 161639 перегляди
США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

30 березня, 13:46 • 58197 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

30 березня, 13:56 • 69810 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 77739 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

15:15 • 80960 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 391450 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 534288 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 568024 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 565083 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 464991 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 204506 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 357254 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 174670 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 165614 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 136570 перегляди
Актуальне
Ціна на російський газ для Китаю стане набагато нижчою, ніж для Європи - ЗМІ

Ціна на російський газ для Китаю стане набагато нижчою, ніж для Європи - ЗМІ

Київ • УНН

 • 403832 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Ціна на російський трубопровідний газ для Китаю буде неухильно знижуватися в найближчі кілька років і, очевидно, буде набагато нижчою, ніж ціна, яку москва пропонує Європі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на документ російського уряду, передає УНН.

Цитата

«Очікується, що ціна на російський трубопровідний газ для Китаю буде неухильно знижуватися в найближчі кілька років і, судячи з усього, буде набагато нижчою, ніж ціна, яку москва пропонує Європі», - йдеться в повідомленні.

Згідно з прогнозом соціально-економічного розвитку росії до 2026 року, наступного року експорт нафти з росії також знизиться, тоді як у 2024 році очікується зростання цін на російську нафту.

Зазначається, що ціна російського трубопровідного газу не розголошувалася урядом та енергетичним гігантом «Газпром» з моменту початку постачань 2019 року, хоча аналітики давно підозрювали, що вона є набагато нижчою від тієї, за якою росія продає в Європу.

«Згідно з документом, ціна російського трубопровідного газу для Туреччини та Європи, де спостерігається різке зниження імпорту товарів з росії через дії москви в Україні, як очікується, знизиться цього року до 501,6 дол. за тисячу кубометрів і 481,7 дол. у 2024 році з 983,8 дол. у 2022 році. Для Китаю ж становитиме 297,3 дол. і 271,6 дол. у 2023 і 2024 роках відповідно», - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що експорт сирої нафти з росії також знизиться цьогоріч до 247 мільйонів тонн (4,96 мільйона барелів на день) з 248,2 мільйона тонн у 2022 році. Очікується, що наступного року він знизиться до 240 мільйонів тонн, а потім відновиться до 247 мільйонів тонн у 2025 році.

«У документі показано, що експортна ціна російської нафти прогнозується на рівні 71,3 дол. за барель порівняно з 79,6 дол. у 2022 році та 63,4 дол., очікуваними цьогоріч, що є вищою за цінову стелю в 60 дол., встановлену Заходом», - наголошується в повідомленні.

Доповнення

Незважаючи на спроби обійти санкції, доходи російської федерації від нафтогазового сектора продовжують знижуватися. За перші три місяці на продажу нафти і газу росія заробила на 22% менше, ніж прогнозувала.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,550.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,814.34