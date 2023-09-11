Ціна на російський газ для Китаю стане набагато нижчою, ніж для Європи - ЗМІ

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«Очікується, що ціна на російський трубопровідний газ для Китаю буде неухильно знижуватися в найближчі кілька років і, судячи з усього, буде набагато нижчою, ніж ціна, яку москва пропонує Європі», - йдеться в повідомленні.

Згідно з прогнозом соціально-економічного розвитку росії до 2026 року, наступного року експорт нафти з росії також знизиться, тоді як у 2024 році очікується зростання цін на російську нафту.

Зазначається, що ціна російського трубопровідного газу не розголошувалася урядом та енергетичним гігантом «Газпром» з моменту початку постачань 2019 року, хоча аналітики давно підозрювали, що вона є набагато нижчою від тієї, за якою росія продає в Європу.

«Згідно з документом, ціна російського трубопровідного газу для Туреччини та Європи, де спостерігається різке зниження імпорту товарів з росії через дії москви в Україні, як очікується, знизиться цього року до 501,6 дол. за тисячу кубометрів і 481,7 дол. у 2024 році з 983,8 дол. у 2022 році. Для Китаю ж становитиме 297,3 дол. і 271,6 дол. у 2023 і 2024 роках відповідно», - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що експорт сирої нафти з росії також знизиться цьогоріч до 247 мільйонів тонн (4,96 мільйона барелів на день) з 248,2 мільйона тонн у 2022 році. Очікується, що наступного року він знизиться до 240 мільйонів тонн, а потім відновиться до 247 мільйонів тонн у 2025 році.

«У документі показано, що експортна ціна російської нафти прогнозується на рівні 71,3 дол. за барель порівняно з 79,6 дол. у 2022 році та 63,4 дол., очікуваними цьогоріч, що є вищою за цінову стелю в 60 дол., встановлену Заходом», - наголошується в повідомленні.

Доповнення

Незважаючи на спроби обійти санкції, доходи російської федерації від нафтогазового сектора продовжують знижуватися. За перші три місяці на продажу нафти і газу росія заробила на 22% менше, ніж прогнозувала.