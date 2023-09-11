Цена на российский газ для Китая станет намного ниже, чем для Европы – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Цена на российский трубопроводный газ для Китая будет неуклонно снижаться в ближайшие несколько лет и, по всей видимости, будет намного ниже, чем цена, которую москва продает Европе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ российского правительства, передает УНН.
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«Ожидается, что цена на российский трубопроводный газ для Китая будет неуклонно снижаться в ближайшие несколько лет и, по всей видимости, будет намного ниже, чем цена, которую москва продает Европе», - говориться в сообщении.
Согласно прогнозу социально-экономического развития россии до 2026 года, в следующем году экспорт нефти из россии также снизится, тогда как в 2024 году ожидается рост цен на российскую нефть.
Отмечается, что цена российского трубопроводного газа не разглашалась правительством и энергетическим гигантом «Газпром» с момента начала поставок в 2019 году, хотя аналитики давно подозревали, что она намного ниже той, по которой россия продает в Европу.
«Согласно документу, цена российского трубопроводного газа для Турции и Европы, где наблюдается резкое снижение импорта товаров из россии из-за действий москвы в Украине, как ожидается, снизится в этом году до 501,6 долл. за тысячу кубометров и 481,7 долл. в 2024 году с 983,8 долл. в 2022 году. Для Китая он составит 297,3 долл. и 271,6 долл. в 2023 и 2024 годах соответственно», - говориться в сообщении.
Кроме того, сообщается, что экспорт сырой нефти из россии также снизится в этом году до 247 миллионов тонн (4,96 миллиона баррелей в день) с 248,2 миллиона тонн в 2022 году. Ожидается, что в следующем году он снизится до 240 миллионов тонн, а затем восстановится до 247 миллионов тонн в 2025 году.
«В документе показано, что экспортная цена российской нефти прогнозируется на уровне 71,3 долл. за баррель по сравнению с 79,6 долл. в 2022 году и 63,4 долл., ожидаемыми в этом году, что выше ценового потолка в 60 долл., установленного Западом», - отмечается в сообщении.
Дополнение
Несмотря на попытки обойти санкции, доходы российской федерации от нефтегазового сектора продолжают снижаться. За первые три месяца на продаже нефти и газа россия заработала на 22% меньше, чем прогнозировала.