Китай стоїть за "найбільшою в історії" операцією цифрового впливу - ЗМІ

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У Facebook підпільні користувачі, пов'язані з китайським урядом, набрали понад 550 000 підписників, поширюючи брехню про нібито роль США у створенні пандемії COVID-19 і критикуючи підтримку Вашингтоном Тайваню, пише видання. На Reddit інші пов'язані з Китаєм клавіатурні воїни неправдиво звинуватили колишню прем'єр-міністерку Великої Британії Ліз Трасс у смерті королеви Єлизавети II. А на численних онлайн-форумах і в соціальних мережах - в тому числі на Medium, YouTube, Twitter і Quora - ще більше користувачів націлилися на китайських дисидентів і просували тези Пекіна.

Кампанія, яка тривала понад рік, привернула мало уваги реальних користувачів соціальних мереж, заявляють у Meta. Але розмах міжнародної кампанії впливу з боку тих, хто пов'язаний з китайським урядом, підкреслює, що Пекін змагається з москвою як найактивніший розповсюджувач дезінформації напередодні виборів у ЄС, США та Великій Британії, які відбудуться в наступному році.

Цитата

«Китайська кампанія "є найбільшою операцією з прихованого впливу, яка зараз проводиться у світі. В інтернеті вони (китайці – ред.), ймовірно, намагаються ефективно поширювати досить простий набір повідомлень, які вихваляють Китай і критикують Сполучені Штати і західну зовнішню політику", - сказав Бен Німмо, керівник відділу розвідки глобальних загроз компанії Meta, в інтерв'ю для POLITICO.

Доповнення

У рамках окремої кампанії прихованого впливу Meta виявила, що групи в росії створили веб-сайти фейкових новин, які імітували сайти Washington Post і Fox News, щоб просувати вторгнення кремля в Україну. Наприклад, у середині лютого Washington Post нібито опублікувала ексклюзивний матеріал, де президент України Володимир Зеленський заявив керівнику берлінського бюро газети, що насправді є маріонеткою Центрального розвідувального управління США.

Викриття, опубліковані в той самий день, під тим самим заголовком, що й легітимна стаття Washington Post, були фейком. Вони були поширені на фальшивому сайті, який імітував сайт вашингтонського видання.

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"Напередодні виборів наступного року ми очікуємо, що вони не зупиняться на досягнутому", - сказав Німмо, маючи на увазі те, як дезінформаційні групи, що базуються в Китаї та росії, нарощують свої кампанії впливу. За його словами, лише Meta припинила чотири операції, пов'язані з Китаєм, за останній рік.

Річна кампанія включала десятки команд, що базувалися в Китаї, які працювали з однією і тією ж цифровою інфраструктурою і системою обміну повідомленнями, поширюючи пропекінські тези через майже 8000 акаунтів у Facebook і 15 акаунтів в Instagram.

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