Росіяни застосовують нову ІПСО про "колосальні втрати" ЗСУ західної техніки - Центр стратегічних комунікацій
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що російські пропагандисти посилено відпрацьовують тему нібито "колосальних втрат" української техніки, зокрема, західних зразків, передає УНН.
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"росіяни застосовують нову ІПСО з нібито колосальними втратами Сил оборони... Втрати є на кожній війні – тим більше під час бойових дій наступального характеру. Але українські втрати – точно не в заявлених роспропагандою масштабах", - йдеться в повідомленні.
Деталі
У Центрі пояснюють, що для збільшення показників пропагандисти рф показують одну і ту ж знищену техніку з різних ракурсів, але в різних повідомленнях. Крім цього, зазначається, що вони видають російські втрати за втрати українських бійців.
"росія реалізує інформаційно-психологічну операцію на задану тему, тому вірити російським заявам і фейковим "доказам" немає жодних підстав. Особливий акцент пропаганди на втратах західних зразків – це спроба знизити її ефективність в очах українців, їхніх партнерів та підняти бойовий дух росіян", - підкреслили експерти.
Повідомляється, що західні танки і бронетехніка вже дуже добре зарекомендували себе на полі бою, хоча і були задіяні поки що в обмеженому обсязі. За даними Центру, з початку червня російські щоденні втрати у бронетехніці зросли в рази, серед них - дефіцитні зразки, на кшталт ЗРК "Тор" і ТОС-1А "Солнцепек".
Нагадаємо
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки 12 червня наголосив, що російські фейки про контрнаступ українських військових безглузді, адже насправді Україна має успіх на кількох напрямках.