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Россияне применяют новую ИПСО о "колоссальных потерях" ВСУ западной техники - Центр стратегических коммуникаций

Киев • УНН

 • 979732 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что российские пропагандисты усиленно отрабатывают тему якобы "колоссальных потерь" украинской техники, в частности, западных образцов, передает УНН.

Россияне применяют новую ИПСО о "колоссальных потерях" ВСУ западной техники - Центр стратегических коммуникаций

Цитата

"россияне применяют новую ИПСО с якобы колоссальными потерями Сил обороны... Потери есть на каждой войне – тем более во время боевых действий наступательного характера. Но украинские потери – точно не в заявленных роспропагандой масштабах", - говорится в сообщении.

Детали

В Центре объясняют, что для увеличения показателей пропагандисты рф показывают одну и ту же уничтоженную технику с разных ракурсов, но в разных сообщениях. Кроме этого, отмечается, что они выдают российские потери за потери украинских бойцов.

"россия реализует информационно-психологическую операцию на заданную тему, поэтому верить российским заявлениям и фейковым "доказательствам" нет никаких оснований. Особый акцент пропаганды на потерях западных образцов – это попытка снизить ее эффективность в глазах украинцев, их партнеров и поднять боевой дух россиян", - подчеркнули эксперты.

Сообщается, что западные танки и бронетехника уже очень хорошо зарекомендовали себя на поле боя, хотя и были задействованы пока что в ограниченном объеме. По данным Центра, с начала июня российские ежедневные потери в бронетехнике выросли в разы, среди них -  дефицитные образцы, вроде ЗРК "Тор" и ТОС-1А "Солнцепек".

Напомним

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности 12 июня отметил, что российские фейки о контрнаступлении украинских военных бессмысленны, ведь на самом деле Украина имеет успех на нескольких направлениях.

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