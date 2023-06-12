У ЦСК назвали безглуздими фейки рф про контрнаступ ЗСУ: "Україна має успіх на кількох напрямках"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки говорять, що російські фейки про контрнаступ українських військових безглузді, адже насправді Україна має успіх на кількох напрямках. Про це пише ЦСК у Telegram, передає УНН.
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"Сили оборони України мають успіх на кількох напрямках. На заході Донеччини визволені Благодатне і Макарівка, українські війська просунулися в районі Берхівського водосховища під Бахмутом", - йдеться в повідомленні.
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В Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що з боку України офіційне інформаційне висвітлення війни підпорядковане міркуванням доцільності: аби не видати ворогу чутливої інформації.
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"Російська пропаганда розпочала інформаційну кампанію про "український контрнаступ" із метою мобілізації своєї аудиторії та поширення фейків про нібито "невдачі та поразки ЗСУ". У рамках цієї кампанії пропаганда демонструє кадри ніби-то підбитої української техніки: але часто це або старі кадри; або одні й ті самі випадки – але зняті з різних ракурсів для створення ефекту масовості; або це горять спеціально створені пастки – дерев'яні макети західної техніки", - інформує Центр стратегічних комунікацій.
Зазначається, що жодні бойові дії, на жаль, не обходяться без втрат. Але при цьому у росіян не менші втрати, навіть коли вони в обороні, в той час, як українцям доводиться долати їх фортифікаційні та мінні перешкоди.
"Західна військова техніка продемонструвала свою надійність: навіть якщо вона уражена та виходить з ладу, екіпажі часто залишаються живими. А збереження життя солдат – це пріоритет", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
10 червня Президент України Зеленський заявив, що в Україні відбуваються контрнаступальні дії.
Також заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла про звільнення трьох населених пунктів в Донецькій області – Благодатне, Макарівка та Сторожове.