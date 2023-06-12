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У ЦСК назвали безглуздими фейки рф про контрнаступ ЗСУ: "Україна має успіх на кількох напрямках"

Київ • УНН

 • 541430 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки говорять, що російські фейки про контрнаступ українських військових безглузді, адже насправді Україна має успіх на кількох напрямках. Про це пише ЦСК у Telegram, передає УНН.

У ЦСК назвали безглуздими фейки рф про контрнаступ ЗСУ: "Україна має успіх на кількох напрямках"

Цитата

"Сили оборони України мають успіх на кількох напрямках. На заході Донеччини визволені Благодатне і Макарівка, українські війська просунулися в районі Берхівського водосховища під Бахмутом", - йдеться в повідомленні.

Деталі

В Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що з боку України офіційне інформаційне висвітлення війни підпорядковане міркуванням доцільності: аби не видати ворогу чутливої інформації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Міноборони пояснили, навіщо російська пропаганда розкручує тему наступу ЗСУ

"Російська пропаганда розпочала інформаційну кампанію про "український контрнаступ" із метою мобілізації своєї аудиторії та поширення фейків про нібито "невдачі та поразки ЗСУ". У рамках цієї кампанії пропаганда демонструє кадри ніби-то підбитої української техніки: але часто це або старі кадри; або одні й ті самі випадки – але зняті з різних ракурсів для створення ефекту масовості; або це горять спеціально створені пастки – дерев'яні макети західної техніки", - інформує Центр стратегічних комунікацій.

Зазначається, що жодні бойові дії, на жаль, не обходяться без втрат. Але при цьому у росіян не менші втрати, навіть коли вони в обороні, в той час, як українцям доводиться долати їх фортифікаційні та мінні перешкоди.

"Західна військова техніка продемонструвала свою надійність: навіть якщо вона уражена та виходить з ладу, екіпажі часто залишаються живими. А збереження життя солдат – це пріоритет", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

10 червня Президент України Зеленський заявив, що в Україні відбуваються контрнаступальні дії.

Також заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла про звільнення трьох населених пунктів в Донецькій області – Благодатне, Макарівка та Сторожове.

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