В ЦСК назвали бессмысленными фейки рф о контрнаступлении ВСУ: "Украина имеет успех на нескольких направлениях"

Цитата

"Силы обороны Украины имеют успех на нескольких направлениях. На западе Донетчины освобождены Благодатное и Макаровка, украинские войска продвинулись в районе Берховского водохранилища под Бахмутом", - говорится в сообщении.

Детали

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что со стороны Украины официальное информационное освещение войны подчинено соображениям целесообразности: чтобы не выдать врагу чувствительной информации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минобороны объяснили, зачем российская пропаганда раскручивает тему наступления ВСУ

"Российская пропаганда начала информационную кампанию об "украинском контрнаступлении" с целью мобилизации своей аудитории и распространения фейков о якобы "неудачах и поражениях ВСУ". В рамках этой кампании пропаганда демонстрирует кадры якобы подбитой украинской техники: но часто это либо старые кадры; либо одни и те же случаи – но снятые с разных ракурсов для создания эффекта массовости; либо это горят специально созданные ловушки – деревянные макеты западной техники", - информирует Центр стратегических коммуникаций.

Отмечается, что никакие боевые действия, к сожалению, не обходятся без потерь. Но при этом у россиян не меньшие потери, даже когда они в обороне, в то время, как украинцам приходится преодолевать их фортификационные и минные препятствия.

"Западная военная техника продемонстрировала свою надежность: даже если она поражена и выходит из строя, экипажи часто остаются в живых. А сохранение жизни солдат – это приоритет", - говорится в сообщении.

Напомним

10 июня Президент Украины Зеленский заявил, что в Украине происходят контрнаступательные действия.

Также заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала об освобождении трех населенных пунктов в Донецкой области – Благодатное, Макаровка и Сторожевое.