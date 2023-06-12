В ЦСК назвали бессмысленными фейки рф о контрнаступлении ВСУ: "Украина имеет успех на нескольких направлениях"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности говорят, что российские фейки о контрнаступлении украинских военных бессмысленны, ведь на самом деле Украина имеет успех на нескольких направлениях. Об этом пишет ЦСК в Telegram, передает УНН.
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"Силы обороны Украины имеют успех на нескольких направлениях. На западе Донетчины освобождены Благодатное и Макаровка, украинские войска продвинулись в районе Берховского водохранилища под Бахмутом", - говорится в сообщении.
Детали
В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что со стороны Украины официальное информационное освещение войны подчинено соображениям целесообразности: чтобы не выдать врагу чувствительной информации.
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"Российская пропаганда начала информационную кампанию об "украинском контрнаступлении" с целью мобилизации своей аудитории и распространения фейков о якобы "неудачах и поражениях ВСУ". В рамках этой кампании пропаганда демонстрирует кадры якобы подбитой украинской техники: но часто это либо старые кадры; либо одни и те же случаи – но снятые с разных ракурсов для создания эффекта массовости; либо это горят специально созданные ловушки – деревянные макеты западной техники", - информирует Центр стратегических коммуникаций.
Отмечается, что никакие боевые действия, к сожалению, не обходятся без потерь. Но при этом у россиян не меньшие потери, даже когда они в обороне, в то время, как украинцам приходится преодолевать их фортификационные и минные препятствия.
"Западная военная техника продемонстрировала свою надежность: даже если она поражена и выходит из строя, экипажи часто остаются в живых. А сохранение жизни солдат – это приоритет", - говорится в сообщении.
Напомним
10 июня Президент Украины Зеленский заявил, что в Украине происходят контрнаступательные действия.
Также заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала об освобождении трех населенных пунктов в Донецкой области – Благодатное, Макаровка и Сторожевое.