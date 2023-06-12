Українські військові звільнили Сторожове - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Українські військові звільнили ще один населений пункт – Сторожове на Донеччині. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.
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«Державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю. Дякуємо, 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського Далі буде...» - написала Маляр.
Доповнення
11 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла про звільнення двох населених пунктів в Донецькій області – Благодатне та Макарівка.