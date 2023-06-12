Украинские военные освободили Сторожевое - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Украинские военные освободили еще один населенный пункт – Сторожевое в Донецкой области. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram, пишет УНН.
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«Государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю. Спасибо, 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского. Дальше будет...» - написала Маляр.
Дополнение
11 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала об освобождении двух населенных пунктов в Донецкой области – Благодатное и Макаровка.