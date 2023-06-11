В Міноборони підтвердили звільнення Благодатного та повідомили про звільнення Макарівки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про звільнення двох населених пунктів в Донецькій області – Благодатне та Мкарівка, повідомляє УНН.
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«Деокуповано населені пункти Благодатне і Макарівка», - повідомила Маляр.
Водночас вона нічого не повідомила про звільнення від ворога села Нескучне Донецької області, про що раніше повідомляв один з підрозділів сил Територіальної оборони ЗСУ.
Загалом Маляр описала ситуацію станом на вечір 11 червня на тих напрямках, на яких проводиться наступ.
«На Бахмутському напрямку наші війська продовжують штурмові дії. Є успіх в районі Берхівського водосховища. Просунулись вперед на 250 м.
На півдні є просування по двох напрямках від 300 до 1500 метрів.
Деокуповано населені пункти Благодатне і Макарівка», - повідомила Маляр.
Також вона додала, що на напрямках де наші війська в обороні жодної позиції не втрачено.
Контекст
Сьогодні, 11 червня, 68 окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша повідомила про деокупацію на Донеччині села Благодатне. За кілька годин потому 7-й окремий батальйон "АРЕЙ" Української Добровольчої Армії 129-ї оБр сил Територіальної Оборони ЗСУ повідомив про звільнення села Нескучне.