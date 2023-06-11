В Минобороны подтвердили освобождение Благодатного и сообщили об освобождении Макаровки

Цитата

«Деоккупированы населенные пункты Благодатное и Макаровка», - сообщила Маляр.

В то же время она ничего не сообщила об освобождении от врага села Нескучное Донецкой области, о чем ранее сообщало одно из подразделений сил Территориальной обороны ВСУ.

В целом Маляр описала ситуацию по состоянию на вечер 11 июня на тех направлениях, на которых проводится наступление.

«На Бахмутском направлении наши войска продолжают штурмовые действия. Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвинулись вперед на 250 м.

На юге есть продвижение по двум направлениям от 300 до 1500 метров.

Деоккупированы населенные пункты Благодатное и Макаровка», - сообщила Маляр.

Также она добавила, что на направлениях где наши войска в обороне ни одной позиции не потеряно.

Контекст

Сегодня, 11 июня, 68 отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша сообщила о деоккупации в Донецкой области села Благодатное. Через несколько часов спустя 7-й отдельный батальон "АРЕЙ" Украинской Добровольческой Армии 129-й оБр сил Территориальной Обороны ВСУ сообщил об освобождении села Нескучное.