Про звільнення села Нескучне на Донбасі заявили у підрозділі Тероборони ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Українським захисникам вдалося звільнити ще один населений пункт у Донецькій області – село Нескучне. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Сьомого окремого батальйону АРЕЙ Української Добровольчої Армії у Facebook.
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«10 червня 2023 року 7-й окремий батальйон "АРЕЙ" Української Добровольчої Армії 129-ї оБр сил Територіальної Оборони ЗСУ під командуванням майора Грищук Олександр , Друга "МАКЕДОНЦЯ" звільнив село Нескучне Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області», - йдеться у повідомленні.
Додамо
Сьогодні, 11 червня, 68 окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша повідомила про деокупацію на Донеччині села Благодатне.