Об освобождении села Нескучное на Донбассе заявили в подразделении Теробороны ВСУ

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«10 июня 2023 года 7-й отдельный батальон "АРЕЙ" Украинской Добровольческой Армии 129-й оБр сил Территориальной Обороны ВСУ под командованием майора Грищук Александр, Второй "МАКЕДОНЦА" освободил село Нескучное Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области», - говорится в сообщении.

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Сегодня, 11 июня, 68 отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша сообщила о деоккупации в Донецкой области села Благодатное.