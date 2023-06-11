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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Об освобождении села Нескучное на Донбассе заявили в подразделении Теробороны ВСУ

Киев • УНН

 • 269980 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Украинским защитникам удалось освободить еще один населенный пункт в Донецкой области – село Нескучное. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Седьмого отдельного батальона АРЕЙ Украинской Добровольческой Армии в Facebook.

Об освобождении села Нескучное на Донбассе заявили в подразделении Теробороны ВСУ

Цитата

«10 июня 2023 года 7-й отдельный батальон "АРЕЙ" Украинской Добровольческой Армии 129-й оБр сил Территориальной Обороны ВСУ под командованием майора Грищук Александр, Второй "МАКЕДОНЦА" освободил село Нескучное Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области», - говорится в сообщении.

Добавим

Сегодня, 11 июня, 68 отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша сообщила о деоккупации в Донецкой области села Благодатное.

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