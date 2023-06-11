Об освобождении села Нескучное на Донбассе заявили в подразделении Теробороны ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Украинским защитникам удалось освободить еще один населенный пункт в Донецкой области – село Нескучное. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Седьмого отдельного батальона АРЕЙ Украинской Добровольческой Армии в Facebook.
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«10 июня 2023 года 7-й отдельный батальон "АРЕЙ" Украинской Добровольческой Армии 129-й оБр сил Территориальной Обороны ВСУ под командованием майора Грищук Александр, Второй "МАКЕДОНЦА" освободил село Нескучное Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области», - говорится в сообщении.
Добавим
Сегодня, 11 июня, 68 отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша сообщила о деоккупации в Донецкой области села Благодатное.