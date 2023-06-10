У Міноборони пояснили, навіщо російська пропаганда розкручує тему наступу ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Російська пропаганда розкручує тему наступу ЗСУ та масово виробляє "інформаційні знищення" українських військ для спроби деморалізації населення України та воїнів Сил оборони. Також ворог намагається надати підтримку власним солдатам. Це пояснила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.
Цитата
«Навіщо російська пропаганда розкручує тему наступу Збройних Сил України та масово виробляє інформаційні знищення українських військ? Серед інших причин, таких як спроби деморалізації населення нашої держави та доблесних воїнів Сил оборони тощо, ворог намагається надати підтримку власним солдатам», - написала Маляр.
За її словами, такі демонстрації та ілюстрації начебто "знищень" авіацією, артилерією, протитанкістами та іншими "має (на думку російських замполітів та пропагандистів) формувати впевненість та психологічну стійкість російських солдат".
«Адже проблема з низькою психологічною готовністю до бою є основною в російській армії. Фото та відео з масовими залишеннями позицій вояками рф вже масово гуляє в інфополі. Тому СтратКом ЗСУ ще раз закликає бути уважними і не довіряти ворожій інформації», - зазначила Маляр.
Доповнення
Маляр раніше повідомляла, що окрім розвідки, у росіян є ще способи "витягування" потрібної інформації про Україну, наприклад, через вкидування в інформаційний простір провокацій. Адже таким чином можна змусити іншу сторону видати якомога більше інформації про себе.