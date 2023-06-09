У Міноборони назвали способи росіян "витягувати" потрібну інформацію про Україну

Цитата

«Війна не буває без втрат. Найстрашніші, але неминучі втрати - це люди. І на жаль, ще не створили військову техніку, яку неможливо знищити. Але нинішні війни відбуваються у двох вимірах - реальному та інформаційному», - написала Маляр.

За її словами, в інформаційному бої не менш запеклі. І в них теж є певні задачі, правила і закони.

«Приміром, будь-яка сторона збройного конфлікту прагне показати втрати противника і засекречує свої втрати під час активної фази бойових дій. Чому? Бо чим більше відкрито інформації про противника, тим простіше прорахувати його спроможності і плани», - зазначила Маляр.

Вона повідомила, що "крім розвідки, а в росіян вона зараз дуже ускладнена на українській території, є ще способи витягування потрібної інформації через вкидування в інфопростір провокацій".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росіяни запустили черговий фейк, про "поранення" Залужного

«Таким чином можна змусити іншу сторону видати якомога більше інформації про себе. Приміром через спонукання до виправдання та спростувань. Для цього закидуються дуже завищені цифри в очікуванні, що ми, обурюючись, почнемо спростовувати і видамо якісь дані чи непрямі орієнтири на них. Або, скажімо, закидується інформація про зникнення Главкома чи інших командувачів - в очікуванні коментарів та спростувань з демонстрацією на фото та відео локацій - де ж вони насправді», - пояснила Маляр.

Тому, вона наголосила, що потрібно розуміти, що ми інформацією теж воюємо, як і ворог.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росіяни готують нові фейки про контрнаступ ЗСУ та втрати українських військових