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У Міноборони назвали способи росіян "витягувати" потрібну інформацію про Україну

Київ • УНН

 • 268349 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Окрім розвідки, у росіян є ще способи "витягування" потрібної інформації про Україну, наприклад, через вкидування в інформаційний простір провокацій. Адже таким чином можна змусити іншу сторону видати якомога більше інформації про себе. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.

У Міноборони назвали способи росіян "витягувати" потрібну інформацію про Україну

Цитата

«Війна не буває без втрат. Найстрашніші, але неминучі втрати - це люди. І на жаль, ще не створили військову техніку, яку неможливо знищити. Але нинішні війни відбуваються у двох вимірах - реальному та інформаційному», - написала Маляр.

За її словами, в інформаційному бої не менш запеклі. І в них теж є певні задачі, правила і закони.

«Приміром, будь-яка сторона збройного конфлікту прагне показати втрати противника і засекречує свої втрати під час активної фази бойових дій. Чому? Бо чим більше відкрито інформації про противника, тим простіше прорахувати його спроможності і плани», - зазначила Маляр.

Вона повідомила, що "крім розвідки, а в росіян вона зараз дуже ускладнена на українській території, є ще способи витягування потрібної інформації через вкидування в інфопростір провокацій".

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«Таким чином можна змусити іншу сторону видати якомога більше інформації про себе. Приміром через спонукання до виправдання та спростувань. Для цього закидуються дуже завищені цифри в очікуванні, що ми, обурюючись, почнемо спростовувати і видамо якісь дані чи непрямі орієнтири на них. Або, скажімо, закидується інформація про зникнення Главкома чи інших командувачів - в очікуванні коментарів та спростувань з демонстрацією на фото та відео локацій - де ж вони насправді», - пояснила Маляр.

Тому, вона наголосила, що потрібно розуміти, що ми інформацією теж воюємо, як і ворог.

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