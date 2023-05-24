росіяни запустили черговий фейк, про "поранення" Залужного
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. росія запустила ІПСО, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний "отримав важку травму під Херсоном" - це фейк і тому є відеопідтвердження, зазначає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Інформацію, що Головнокомандувач ЗСУ в доброму здоров'ї займається виконанням обов'язків підтвердили Секретар РНБО Олексій Данілов та заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише УНН.
Деталі
Фейкороби кремля вкинули чергову «блискавку», що у результаті російського ракетного удару, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного начебто важко поранено на командному пункті поблизу Херсона – у нього травма голови, осколкові поранення і йому зробили трепанацію черепа. Про це написали росЗМІ з посиланням на неназване джерело у силових структурах, повідомив Центр стратегічних комунікацій.
Цитата
"На спростування ворожої маячні Центр стратегічних комунікацій демонструє відео, де 20 травня генерал Залужний онлайн бере участь у відкритті Міжнародної конференції з нагоди Дня науки у Національному університеті «Одеської юридичної академії», - йдеться в повідомленні Центру в Telegram.
Також раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що вкиди росіян про «зникнення» Залужного – це спроба деморалізувати захисників у Бахмуті.
"росіяни запустили інформаційну хвилю про нібито зникнення нашого головнокомандувача Валерія Федоровича Залужного. Главком на місці. Робить свою роботу. Щойно спілкувались", - цитує Маляр Центр.
У свою чергу Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив у Twitter, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні був присутній з доповіддю на засіданні ставки Верховного Головнокомандувача, супроводжучи допис в соцмережі смайликом з підморгуванням.
"24.05.2023 о 10:00 на засіданні Ставки Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та інших членів Ставки", - написав Олексій Данілов.
Доповнення
Впродовж останніх двох тижнів росіяни запустили три фейкові новини про "загибель" українських командувачів Сил територіальної оборони та Сухопутних військ ЗСУ Олександра Танцюру і Олександра Сирського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Маляр: ворог поширює смішний фейк щодо теми Бахмута