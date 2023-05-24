россияне запустили очередной фейк, о "ранении" Залужного
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. россия запустила ИПСО, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "получил тяжелую травму под Херсоном" - это фейк и поэтому есть видеоподтверждение, отмечает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Информацию, что Главнокомандующий ВСУ в добром здравии занимается выполнением обязанностей подтвердили Секретарь СНБО Алексей Данилов и заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет УНН.
Детали
Фейкоделы кремля вбросили очередную «молнию», что в результате российского ракетного удара, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы тяжело ранен на командном пункте вблизи Херсона – у него травма головы, осколочные ранения и ему сделали трепанацию черепа. Об этом написали «риа новости» со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах, сообщил Центр стратегических коммуникаций.
Цитата
"В опровержение вражеского бреда Центр стратегических коммуникаций демонстрирует видео, где 20 мая генерал Залужный онлайн участвует в открытии Международной конференции по случаю Дня науки в Национальном университете «Одесской юридической академии», - говорится в сообщении Центра в Telegram.
Также ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что вбросы россиян о «исчезновении» Залужного – это попытка деморализовать защитников в Бахмуте.
"россияне запустили информационную волну о якобы исчезновении нашего главнокомандующего Валерия Федоровича Залужного. Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались", - цитирует Маляр Центр.
В свою очередь Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в Twitter, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня присутствовал с докладом на заседании ставки Верховного Главнокомандующего, сопровождая сообщение в соцсети смайликом с подмигиванием.
"24.05.2023 в 10:00 на заседании Ставки Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Владимир Зеленский заслушал доклады Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов Ставки", - написал Алексей Данилов.
Дополнение
В течение последних двух недель россияне запустили три фейковые новости о "гибели" украинских командующих Сил территориальной обороны и Сухопутных войск ВСУ Александра Танцюру и Александра Сырского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маляр: враг распространяет смешной фейк по теме Бахмута