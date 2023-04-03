Маляр: враг распространяет смешной фейк по теме Бахмута

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"Враг распространяет смешной фейк", - написала Маляр и обнародовала фотографию с бумажкой, подписанную "методичка для украинских журналистов по освещению ситуации в Бахмуте".

В фейковой "методичке", среди прочего, запрещено "положительно отзываться" о враге, а нарушителям якобы грозит "штраф 8000 грн".

Маляр, комментируя, указала, что секрет и сила украинской позиции заключается как раз в публичности.

"В чем наша сила публичной позиции по Бахмуту? Раскрываю секреты работы. В том, что мы публично транслируем нашу официальную позицию. Ее не надо бумажками передавать - она публичная. У нас ежедневно есть публичная позиция по текущим событиям Президента в вечерних обращениях, ежедневно есть позиция Минобороны и Генштаба. И наши пресс-офицеры - спикеры, которых вы уже все хорошо знаете, - Игнат, Череватый, Гуменюк, Юсов, Дмитрашковский - также ежедневно сообщают официальную позицию", - прокомментировала фейковую "методичку" Маляр.

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