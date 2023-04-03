Маляр: ворог поширює смішний фейк щодо теми Бахмута
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Ворог поширює смішний фейк - нібито вказівку українським ЗМІ про висвітлення теми Бахмута, зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram, пише УНН.
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"Ворог поширює смішний фейк", - написала Маляр і оприлюднила світлину з папірцем, підписану "методичка для українських журналістів щодо висвітлення ситуації в Бахмуті".
У фейковій "методичці", серед іншого, заборонено "позитивно відгукуватись" про ворога, а порушникам начебто загрожує "штраф 8000 грн".
Маляр, коментуючи, вказала, що секрет та сила української позиції полягає якраз у публічності.
"У чому наша сила публічної позиції по Бахмуту? Розкриваю секрети роботи. У тому, що ми публічно транслюємо нашу офіційну позицію. Її не треба папірцями передавати - вона публічна. У нас щодня є публічна позиція щодо поточних подій Президента у вечірніх зверненнях, щодня є позиція Міноборони і Генштабу. І наші прес-офіцери - спікери, яких ви вже всі добре знаєте, - Ігнат, Череватий, Гуменюк, Юсов, Дмитрашківський - також щодня повідомляють офіційну позицію", - прокоментувала фейкову "методичку" Маляр.
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