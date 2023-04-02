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Ситуація дуже напружена: у Міноборони розповіли про Бахмут

Ситуація дуже напружена: у Міноборони розповіли про Бахмут

Київ • УНН

 • 6268094 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Ситуація у Бахмуті залишається дуже напруженою. Ворог робить спроби задіяти не лише Вагнерівців, але й професійні підрозділи десантників. Про це йдеться в повідомленні заступниці Міністра оборони Ганни Маляр в Telegram, пише УНН.

Цитата

"Непомірно високі втрати особового складу ворога не зупиняють. Рішення приймаються емоційно. Нашим оборонцям доводиться у складних умовах зупиняти просування противника. Але кожне наше військове рішення і кожен крок є виваженим", - вказала вона.

Командування Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" працює в зоні бойових дій та повністю володіє оперативною ситуацією на місці, зазначила Маляр.

Реагування на поточну ситуацію здійснюється грамотно з урахуванням всіх обставин, задач та принципу військової доцільності.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ворог намагається просуватися до центральної частини Бахмута, але захопити місто не може - Маляр

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