Ворог намагається просуватися до центральної частини Бахмута, але захопити місто не може - Маляр
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Російські окупанти намагаються просуватися до центральної частини Бахмута, але захопити місто не можуть. Також вони ведуть наступальні дії в районі Авдіївки з метою оточення та блокування шляхів постачання. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.
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"Якщо простою мовою підсумувати зведення, то: ситуація на Сході у районах ведення оборонної операції залишається досить складною", - вказала Маляр.
З її слів, агресор проводить основні наступальні дії одночасно на чотирьох напрямках, а саме: Лиманському, Бахмутському, Мар’їнському та Авдіївському. "Переважно не має успіху", - зазначила заступниця міністра.
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"Найбільші зусилля зосереджує на встановленні контролю над Бахмутом, намагається просуватись до центральної частини міста, на окремих ділянках має незначні перемінні успіхи. Але захопити місто не може. Довкола і в самому місті тривають жорсткі бої. Також ворог веде наступальні дії в районі Авдіївки з метою оточити місто та блокувати шляхи постачання", - повідомила Маляр.
Окрім того, за її словами, "бої тривають у Білогорівці та у Мар‘їнці".
Нагадаємо
Маляр вказувала, що у Бахмуті час грає проти ворога, проте російські окупанти пішли на принцип і підняли ставки.