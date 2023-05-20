Росіяни запустили фейки про "загибель" Танцюри, Сирського, Залужного: Маляр
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Протягом останніх двох тижнів росіяни запустили три фейкові новини про "загибель" українських командувачів Сил територіальної оборони та Сухопутних військ ЗСУ Олександра Танцюру і Олександра Сирського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону, передає УНН.
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"За минулі два тижні ми спостерігали три таких новини. Це було щодо Танцюри - командувача Сил ТрО; щодо генерала Сирського - командувача Сухопутних військ і командувача східного напрямку; щодо Залужного - головнокомандувача.
З одного боку це можна сприймати, як фейк тому, що немає ніякої проблеми подзвонити, пересвідчитися, що все нормально, і людина жива. Але я раджу дивитися на цю проблему глибше, це не тільки інформаційний фейк", - заявила Маляр.
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За її словами, подібні фейкові новини "часто є фальшстартом", коли ворог щось спланував, і "просто наперед повідомляє результат". Маляр припустила, що такі фейки з'являються, ймовірно, щоб "звітувати наверх" або деморалізувати українців.
"Це зрозуміло, що під час війни їм вигідно та важливо знищити наше військово-політичне керівництво. Те, що були неодноразові замахи на президента, це багато про це говорили. Але треба розуміти, що загроза життю є і для нашого військового керівництва", - підкреслила заступниця.
Вона додала, що росіяни "відпрацьовують пересування", тому військове керівництво "завжди" знаходиться під особистою загрозою.
"Питання їх персональної безпеки наразі має стратегічне значення", - підсумувала Маляр.
Нагадаємо
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що хибні заяви росії про нібито успіхи на фронті та знищення системи ППО Patriot свідчать про те, що насправді окупанти бояться українського контрнаступу.