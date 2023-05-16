Побоюються українського контрнаступу: у Міноборони пояснили заяви росіян про “успіхи” на фронті та “знищення” системи Patriot
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Хибні заяви росії про нібито успіхи на фронті та знищення системи ППО Patriot свідчать про те, що насправді окупанти бояться українського контрнаступу. Про це у своєму Телеграм повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає УНН.
Деталі
Російські Телеграм-канали активно поширюють інформацію про нібито знищення батареї Patriot однією ракетою «кинджал». Також є повідомлення, в яких автори пішли ще далі і написали, що додатково знищено ще й 2 одиниці Iris-T.
Такими повідомленнями рф просуває свій наратив про військову могутність держави.
Також незмінним інформаційним фоном наративу про могутність рф залишається висвітлення ситуації довкола Бахмута та інших міст з активними діями на фронті, де, за повідомленнями авторів з рф, окупанти постійно начебто демонструють успіхи.
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“Поширення перелічених вище наративів має певну мету – приховати той факт, що насправді росія побоюється українського контрнаступу. Маніпуляції в інформаційному просторі спрямовані на створення міфічного образу непереможності російської наддержави та залякування міжнародної та української спільноти”, – зазначила Маляр.
Доповнення
За інформацією Генерального Штабу ЗСУ, Бахмут та Мар’їнка на Донеччині залишаються в епіцентрі бойових дій вздовж всієї лінії фронту.
Раніше Маляр повідомила, що українські війська звільнили 20 квадратних кілометрів під Бахмутом, але росіяни просуваються у самому місті.
Зазначимо, що міноборони рф також заявило про нібито знищення системи ППО Patriot внаслідок нічної ворожої атаки.
Водночас у США повідомили, що росія могла пошкодити батарею, проте не знищила.