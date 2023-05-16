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Бахмут та Мар’їнка залишаються в епіцентрі бойових дій - Генштаб

Бахмут та Мар’їнка залишаються в епіцентрі бойових дій - Генштаб

Київ • УНН

 • 677935 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Бахмут та Мар’їнка на Донеччині залишаються в епіцентрі бойових дій вздовж всієї лінії фронту, пише УНН з посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

Деталі

За оновленою інформацією, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом доби відбулось 44 бойових зіткнення на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Сіверськ і Червоне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське,Торське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Бахмут, Іванівське, Торецьк Донецької області. Від ворожих артобстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Північне, Торецьк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник продовжує знищувати інфраструктуру населених пунктів, завдав авіаційних ударів по Авдіївці та Водяному, здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське, Невельське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. В той же час, ворожих обстрілів зазнали також Гостре, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар та Велика Новосілка. Обстріляв Новомихайлівку, Парасковіївку, Вугледар, Пречистівку та Новоукраїнку Донецької області.

Доповнення

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські війська звільнили 20 квадратних кілометрів під Бахмутом, але росіяни просуваються у самому місті.

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