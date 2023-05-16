Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боевых действий - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Бахмут и Марьинка в Донецкой области остаются в эпицентре боевых действий вдоль всей линии фронта, пишет УНН со ссылкой на Генеральный Штаб ВСУ.
Детали
По обновленной информации, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В течение суток состоялось 44 боевых столкновения на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий и в дальнейшем остаются Бахмут и Марьинка.
На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Северск и Красное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Бахмут, Ивановское, Торецк Донецкой области. От вражеских артобстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Северное, Торецк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник продолжает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов, нанес авиационные удары по Авдеевке и Водяному, совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Карловка Донецкой области.
На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись также Острое, Марьинка, Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение суток враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар и Великая Новоселка. Обстрелял Новомихайловку, Парасковиевку, Угледар, Пречистовку и Новоукраинку Донецкой области.
Дополнение
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские войска освободили 20 квадратных километров под Бахмутом, но россияне продвигаются в самом городе.