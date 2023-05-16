Опасаются украинского контрнаступления: в Минобороны объяснили заявления россиян об "успехах" на фронте и "уничтожении" системы Patriot
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Ложные заявления россии о якобы успехах на фронте и уничтожении системы ПВО Patriot свидетельствуют о том, что на самом деле оккупанты боятся украинского контрнаступления. Об этом в своем Телеграмм сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН.
Детали
Российские Телеграм-каналы активно распространяют информацию о якобы уничтожении батареи Patriot одной ракетой «кинжал». Также есть сообщения, в которых авторы пошли еще дальше и написали, что дополнительно уничтожено еще и 2 единицы Iris-T.
Такими сообщениями рф продвигает свой нарратив о военной мощи государства.
Также неизменным информационным фоном нарратива о могуществе рф остается освещение ситуации вокруг Бахмута и других городов с активными действиями на фронте, где, по сообщениям авторов из рф, оккупанты постоянно якобы демонстрируют успехи.
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“Распространение вышеперечисленных нарративов имеет определенную цель – скрыть тот факт, что на самом деле россия опасается украинского контрнаступления. Манипуляции в информационном пространстве направлены на создание мифического образа непобедимости российской сверхдержавы и запугивание международного и украинского сообщества”, – отметила Маляр.
Дополнение
По информации Генерального Штаба ВСУ, Бахмут и Марьинка в Донецкой области остаются в эпицентре боевых действий вдоль всей линии фронта.
Ранее Маляр сообщила, что украинские войска освободили 20 квадратных километров под Бахмутом, но россияне продвигаются в самом городе.
Отметим, что минобороны рф также заявило о якобы уничтожении системы ПВО Patriot в результате ночной вражеской атаки.
В то же время в США сообщили, что россия могла повредить батарею, однако не уничтожила.