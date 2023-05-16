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Опасаются украинского контрнаступления: в Минобороны объяснили заявления россиян об "успехах" на фронте и "уничтожении" системы Patriot

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Ложные заявления россии о якобы успехах на фронте и уничтожении системы ПВО Patriot свидетельствуют о том, что на самом деле оккупанты боятся украинского контрнаступления. Об этом в своем Телеграмм сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН.

Детали

Российские Телеграм-каналы активно распространяют информацию о якобы уничтожении батареи Patriot одной ракетой «кинжал». Также есть сообщения, в которых авторы пошли еще дальше и написали, что дополнительно уничтожено еще и 2 единицы Iris-T.

Такими сообщениями рф продвигает свой нарратив о военной мощи государства.

Также неизменным информационным фоном нарратива о могуществе рф остается освещение ситуации вокруг Бахмута и других городов с активными действиями на фронте, где, по сообщениям авторов из рф, оккупанты постоянно якобы демонстрируют успехи.

Цитата

“Распространение вышеперечисленных нарративов имеет определенную цель – скрыть тот факт, что на самом деле россия опасается украинского контрнаступления. Манипуляции в информационном пространстве направлены на создание мифического образа непобедимости российской сверхдержавы и запугивание международного и украинского сообщества”, – отметила Маляр.

Дополнение

По информации Генерального Штаба ВСУ, Бахмут и Марьинка в Донецкой области остаются в эпицентре боевых действий вдоль всей линии фронта.

Ранее Маляр сообщила, что украинские войска освободили 20 квадратных километров под Бахмутом, но россияне продвигаются в самом городе.

Отметим, что минобороны рф также заявило о якобы уничтожении системы ПВО Patriot в результате ночной вражеской атаки.

В то же время в США сообщили, что россия могла повредить батарею, однако не уничтожила.

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