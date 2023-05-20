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Россияне запустили фейки о "гибели" Танцюры, Сырского, Залужного: Маляр

Россияне запустили фейки о "гибели" Танцюры, Сырского, Залужного: Маляр

Киев • УНН

 • 1952132 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. В течение последних двух недель россияне запустили три фейковые новости о "гибели" украинских командующих Сил территориальной обороны и Сухопутных войск ВСУ Александра Танцюры и Александра Сырского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона, передает УНН.

Цитата

"За прошедшие две недели мы наблюдали три таких новости. Это было о Танцюре - командующего силами ТрО; генерале Сырскому - командующему Сухопутными войсками и командующему восточным направлением; по Залужному - главнокомандующему.

С одной стороны это можно воспринимать, как фейк потому, что нет никакой проблемы позвонить, убедиться, что все нормально, и человек жив. Но я советую смотреть на эту проблему глубже, это не только информационный фейк", - заявила Маляр.

Детали

По ее словам, подобные фейковые новости "часто являются фальшстартом", когда враг что-то спланировал, и "просто заранее сообщает результат". Маляр предположила, что такие фейки появляются, вероятно, чтобы "отчитываться наверх" или деморализовать украинцев.

"Это понятно, что во время войны им выгодно и важно уничтожить наше военно-политическое руководство. То, что были неоднократные покушения на президента, это много об этом говорили. Но надо понимать, что угроза жизни есть и для нашего военного руководства", - подчеркнула заместитель.

Она добавила, что россияне "отрабатывают передвижения", поэтому военное руководство "всегда" находится под личной угрозой.

"Вопрос их персональной безопасности сейчас имеет стратегическое значение", - подытожила Маляр.

Напомним

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ложные заявления россии о якобы успехах на фронте и уничтожении системы ПВО Patriot свидетельствуют о том, что на самом деле оккупанты боятся украинского контрнаступления.

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