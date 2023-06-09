В Минобороны назвали способы россиян "вытягивать" нужную информацию об Украине

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«Война не бывает без потерь. Самые страшные, но неизбежные потери - это люди. И к сожалению, еще не создали военную технику, которую невозможно уничтожить. Но нынешние войны происходят в двух измерениях - реальном и информационном», - написала Маляр.

По ее словам, в информационном бои не менее ожесточенные. И в них тоже есть определенные задачи, правила и законы.

«К примеру, любая сторона вооруженного конфликта стремится показать потери противника и засекречивает свои потери во время активной фазы боевых действий. Почему? Потому что чем больше открыто информации о противнике, тем проще просчитать его способности и планы», - отметила Маляр.

Она сообщила, что "кроме разведки, а у россиян она сейчас очень затруднена на украинской территории, есть еще способы извлечения нужной информации через вброс в инфопространство провокаций".

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«Таким образом можно заставить другую сторону выдать как можно больше информации о себе. К примеру через побуждение к оправданиям и опровержениям. Для этого забрасываются очень завышенные цифры в ожидании, что мы, возмущаясь, начнем опровергать и выдадим какие-то данные или косвенные ориентиры на них. Или, скажем, забрасывается информация об исчезновении Главкома или других командующих - в ожидании комментариев и опровержений с демонстрацией на фото и видео локаций - где же они на самом деле», - пояснила Маляр.

Поэтому, она подчеркнула, что нужно понимать, что мы информацией тоже воюем, как и враг.

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