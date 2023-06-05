росіяни готують нові фейки про контрнаступ ЗСУ та втрати українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. У російських телеграм-каналах та соцмережах планується посилення поширення неправдивої інформації про бойові дії Збройних Сил України. Про це попереджає Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ на своїй сторінці в Telegram, пише УНН.
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“З метою деморалізації українців і введення в оману спільноти (в тому числі власного населення) російські пропагандисти будуть розповсюджувати недостовірну інформацію про контрнаступ, його напрямки та втрати українського війська. Навіть якщо контрнаступу і немає”, - йдеться в повідомленні СтратКому ЗСУ.
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Для цього пропагандисти підготували старі відео та фото, які показують підбиту техніку, загиблих та поранених. А також інші фейкові матеріали.
В СтратКомі нагадали, що перевірену інформацію можна отримати тільки в оперативних зведеннях Генерального штабу, структурах стратегічних комунікацій та від офіційних спікерів Сил оборони та ЗСУ.
Нагадаємо
Раніше в міноборони рф розповсюдили черговий фейк, заявивши, що українська армія нібито розпочала контрнаступ на п'яти ділянках фронту. Але своїх завдань начебто "не досягнули та зазнали втрат у живій силі та техніці".
Також в травні російські загарбники запустили фейкові новини про "загибель" українських командувачів Сил територіальної оборони та Сухопутних військ ЗСУ Олександра Танцюру та Олександра Сирського, а також головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.