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росіяни готують нові фейки про контрнаступ ЗСУ та втрати українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. У російських телеграм-каналах та соцмережах планується посилення поширення неправдивої інформації про бойові дії Збройних Сил України. Про це попереджає  Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ на своїй сторінці в Telegram, пише УНН.

росіяни готують нові фейки про контрнаступ ЗСУ та втрати українських військових

Цитата

“З метою деморалізації українців і введення в оману спільноти (в тому числі власного населення) російські пропагандисти будуть розповсюджувати недостовірну інформацію про контрнаступ, його напрямки та втрати українського війська. Навіть якщо контрнаступу і немає”, - йдеться в повідомленні СтратКому ЗСУ.

Деталі

Для цього пропагандисти підготували старі відео та фото, які показують підбиту техніку, загиблих та поранених. А також інші фейкові матеріали.

В СтратКомі нагадали, що перевірену інформацію можна отримати тільки в оперативних зведеннях Генерального штабу, структурах стратегічних комунікацій та від офіційних спікерів Сил оборони та ЗСУ.

Нагадаємо

Раніше в міноборони рф розповсюдили черговий фейк, заявивши, що українська армія нібито розпочала контрнаступ на п'яти ділянках фронту. Але своїх завдань начебто "не досягнули та зазнали втрат у живій силі та техніці".

Також в травні російські загарбники запустили фейкові новини про "загибель" українських командувачів Сил територіальної оборони та Сухопутних військ ЗСУ Олександра Танцюру та Олександра Сирського, а також головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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