россияне готовят новые фейки о контрнаступлении ВСУ и потерях украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. В российских телеграмм-каналах и соцсетях планируется усиление распространения ложной информации о боевых действиях Вооруженных Сил Украины. Об этом предупреждает Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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“С целью деморализации украинцев и введения в заблуждение сообщества (в том числе собственного населения) российские пропагандисты будут распространять недостоверную информацию о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинского войска. Даже если контрнаступления и нет”, - говорится в сообщении СтратКому ВСУ.
Детали
Для этого пропагандисты подготовили старые видео и фото, которые показывают подбитую технику, погибших и раненых. А также другие фейковые материалы.
В СтратКоме напомнили, что проверенную информацию можно получить только в оперативных сводках Генерального штаба, структурах стратегических коммуникаций и от официальных спикеров Сил обороны и ВСУ.
Напомним
Ранее в минобороны рф распространили очередной фейк, заявив, что украинская армия якобы начала контрнаступление на пяти участках фронта. Но своих задач якобы "не достигли и понесли потери в живой силе и технике".
В мае россияне запустили фейковые новости о "гибели" украинских командующих Сил территориальной обороны и Сухопутных войск ВСУ Александра Танцюру и Александра Сырского, а также главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.