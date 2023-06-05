россияне готовят новые фейки о контрнаступлении ВСУ и потерях украинских военных

Цитата

“С целью деморализации украинцев и введения в заблуждение сообщества (в том числе собственного населения) российские пропагандисты будут распространять недостоверную информацию о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинского войска. Даже если контрнаступления и нет”, - говорится в сообщении СтратКому ВСУ.

Детали

Для этого пропагандисты подготовили старые видео и фото, которые показывают подбитую технику, погибших и раненых. А также другие фейковые материалы.

В СтратКоме напомнили, что проверенную информацию можно получить только в оперативных сводках Генерального штаба, структурах стратегических коммуникаций и от официальных спикеров Сил обороны и ВСУ.

Напомним

Ранее в минобороны рф распространили очередной фейк, заявив, что украинская армия якобы начала контрнаступление на пяти участках фронта. Но своих задач якобы "не достигли и понесли потери в живой силе и технике".

В мае россияне запустили фейковые новости о "гибели" украинских командующих Сил территориальной обороны и Сухопутных войск ВСУ Александра Танцюру и Александра Сырского, а также главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.