В Минобороны объяснили, зачем российская пропаганда раскручивает тему наступления ВСУ

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«Зачем российская пропаганда раскручивает тему наступления Вооруженных Сил Украины и массово производит информационные уничтожения украинских войск? Среди других причин, таких как попытки деморализации населения нашего государства и доблестных воинов Сил обороны и т.д., враг пытается оказать поддержку собственным солдатам», - написала Маляр.

По ее словам, такие демонстрации и иллюстрации якобы "уничтожений" авиацией, артиллерией, противотанкистами и другими "должны (по мнению российских замполитов и пропагандистов) формировать уверенность и психологическую устойчивость российских солдат".

«Ведь проблема с низкой психологической готовностью к бою является основной в российской армии. Фото и видео с массовыми оставлениями позиций воинами рф уже массово гуляет в инфополе. Поэтому СтратКом ВСУ еще раз призывает быть внимательными и не доверять вражеской информации», - отметила Маляр.

Дополнение

Маляр ранее сообщала, что кроме разведки, у россиян есть еще способы "вытягивания" нужной информации об Украине, например, через вбрасывание в информационное пространство провокаций. Ведь таким образом можно заставить другую сторону выдать как можно больше информации о себе.