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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року
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В Україні відбуваються контрнаступальні дії – Зеленський

Київ • УНН

 • 691746 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. В Україні відбуваються контрнаступальні й оборонні дії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Трюдо. Крім того Глава держави додав, що не буде говорити на якій вони стадії, передає УНН.

В Україні відбуваються контрнаступальні дії – Зеленський

Цитата

«Цікаво, що путін сказав про наш контрнаступ. Важливо, що росія відчуває це завжди, що їм недовго залишилося, на мою думку. Контрнаступальні й оборонні дії відповідні відбуваються в Україні. На якій стадії, я не буду говорити детально і вважаю, що ми обов'язково все це будемо відчувати», - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що не варто довіряти тим чи іншим Telegram-каналам й особливо російському диктатору путіну.

«Мені здається, що довіряти треба нашим військовим. Я їм довіряю, я щоденно на зв'язку з нашими командувачами, Сирським, Тарнавським, Москальовим, Залужним. Всі зараз налаштовані позитивно. Так путіну й передайте», - зазначив Зеленський.

Доповнення

В України достатньо зброї, щоб почати контрнаступ проти росії, заявив в інтерв'ю Reuters міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, додавши, що ця операція з деокупації територій дасть Україні перемогу, необхідну для вступу в НАТО.

Раніше

У коментарі Reuters, який був поширений 7 червня, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що Україна ще не розпочала запланованого контрнаступу, а його початок стане очевидним для всіх, коли він відбудеться.

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