В Україні відбуваються контрнаступальні дії – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. В Україні відбуваються контрнаступальні й оборонні дії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Трюдо. Крім того Глава держави додав, що не буде говорити на якій вони стадії, передає УНН.
Цитата
«Цікаво, що путін сказав про наш контрнаступ. Важливо, що росія відчуває це завжди, що їм недовго залишилося, на мою думку. Контрнаступальні й оборонні дії відповідні відбуваються в Україні. На якій стадії, я не буду говорити детально і вважаю, що ми обов'язково все це будемо відчувати», - сказав Зеленський.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: путін заявив, що український контрнаступ розпочався
Він зазначив, що не варто довіряти тим чи іншим Telegram-каналам й особливо російському диктатору путіну.
«Мені здається, що довіряти треба нашим військовим. Я їм довіряю, я щоденно на зв'язку з нашими командувачами, Сирським, Тарнавським, Москальовим, Залужним. Всі зараз налаштовані позитивно. Так путіну й передайте», - зазначив Зеленський.
Доповнення
В України достатньо зброї, щоб почати контрнаступ проти росії, заявив в інтерв'ю Reuters міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, додавши, що ця операція з деокупації територій дасть Україні перемогу, необхідну для вступу в НАТО.
Раніше
У коментарі Reuters, який був поширений 7 червня, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що Україна ще не розпочала запланованого контрнаступу, а його початок стане очевидним для всіх, коли він відбудеться.