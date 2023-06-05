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Контрнаступ принесе Україні перемогу, необхідну для членства в НАТО – Кулеба

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. В України достатньо зброї, щоб почати контрнаступ проти росії, заявив в інтерв'ю Reuters міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, додавши, що ця операція з деокупації територій дасть Україні перемогу, необхідну для вступу в НАТО, передає УНН.

Контрнаступ принесе Україні перемогу, необхідну для членства в НАТО – Кулеба

Цитата

"В України достатньо зброї для контрнаступу проти росії. Ця операція дасть країні перемогу, необхідну для вступу в НАТО", – цитує агентство слова міністра.

Деталі

Він додав, що членство в НАТО "ймовірно" стане можливим для України тільки після закінчення активних бойових дій.

Водночас на запитання про те, чи почався контрнаступ, Кулеба не відповів. Він заявив, що найголовніше не те, “коли він почався, а те, щоб він закінчився перемогою українців”.

Міністр заявив, що членство в НАТО було наступною важливою метою на порядку денному України після того, як деякі з її союзників погодилися навчати українських пілотів винищувачам F-16, яких так жадає Київ.

“Членство в НАТО не може зупинити цю війну, але членство в НАТО зупинить подальші війни. Тому найкращий спосіб забезпечити безпеку в регіоні — прийти до того моменту, коли Україна стане членом НАТО”, — додав він.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив, що Україна готова почати довгоочікуваний контрнаступ, однак додав, що це "може зайняти певний час" і матиме "велику ціну".

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