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Украина готова начать контрнаступление, но это может занять определенное время - Зеленский

Киев • УНН

 • 725676 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal заявил, что Украина готова начать долгожданное контрнаступление, однако добавил, что это "может занять некоторое время" и будет иметь "большую цену", передает УНН.

Украина готова начать контрнаступление, но это может занять определенное время - Зеленский

Цитата

"Мы твердо верим, что нам это (контрнаступление, - ред.) удастся... Я не знаю, сколько времени это займет. Честно говоря, это может пойти разными путями, совершенно разными. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы", - заявил Зеленский.

Детали

Он также признал превосходство россии в воздухе на передовой и сказал, что отсутствие защиты от вражеской авиации означает, что в контрнаступлении "погибнет большое количество солдат". По словам Зеленского, Украина хотела бы иметь больше вооружений с Запада для будущего контрнаступления, однако украинские бойцы готовы наступать.

"Мы хотели бы иметь определенные вещи, но мы не можем ждать месяцами", - резюмировал президент.

Зеленский подчеркнул, что Сухопутные силы Украины "сильнее и мотивированнее", чем российские, которые пытаются удержать примерно 20% украинских территорий, которые они оккупировали на востоке и юге страны. Кроме этого, президент поблагодарил страны-партнеры за военную помощь, добавив, что стране нужно большее количество оружия, чтобы отбиваться от врага, а его поставки должны быть "более быстрыми и большими".

Он отметил, что осознает, что западные лидеры "иногда обижаются на его резкий тон", но "не может понять", почему они не предоставляют более продвинутое оружие, которое "защитит жизни и поможет Украине победить". По словам Зеленского, если Украина не сможет противостоять россии, "этот зверь разовьет вкус к завоеванию и пойдет дальше".

"Давайте не будем сравнивать, кто кому должен быть благодарен", – добавил он.

В частности, по словам президента, Украине нужны дополнительные ракетные батареи Patriot, чтобы защитить города и военных на передовой. Сейчас страна имеет по крайней мере два Patriot, но Зеленский отметил, что хотел бы иметь 50 единиц этого вооружения, поскольку это "единственная система", которая способна перехватывать некоторые передовые ракеты, выпущенные из россии.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом заявил, что деоккупация украинских территорий – это и есть результат контрнаступления. Когда украинские военные начнут освобождать территории от россиян, украинцы поймут, что контрнаступление происходит.

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